Guadassuar tanca les seua setmana de danses amb gran èxit de participació

Guadassuar ha tancat les seues festes de Danses amb la dansà al Carrer Major
Les Danses són una celebració declarada d’Interés Turístic i Bé d’Interés Cultural Immaterial, on l’excel·lència al ball no és el més important, sinó el caràcter participatiu i col·lectiu d’una festa que uneix veïns, veïnes i visitants cada nit a un carrer.
La nit del dissabte va començar amb el tradicional pregó, pronunciat en esta ocasió per Toño Carratalá, alcalde de la ciutat de Alberic, designat per l’Ajuntament per la seua implicació durant els mesos de la DANA.
Una vegada donat el tret d’eixida amb el ‘Que començe la dansà…’ les caixes i les castanyoles començaren a marcar el ritme pel Carrer Major.
Iniciada la dansà, la comitiva es va ordenar amb un protocol ben establit: primer, com és habitual, eixien els xiquets i xiquetes, seguits de la resta de balladors i balladores que optaven a premi, les Festeres de l’Assumpció 2026 amb els seus balladors, a continuació les Festeres de l’Assumpció de l’any en curs i, finalment, les del 2024, que tancaven la desfilada amb la regina de les Danses.
Una any on els festers destaquen l’alta participació en les dansaes de tota la setmana, arribant a superar les 900 persones el divendres, conegut com a dia de la burrera.
La nit de dissabte està marcada per un to més seriós, ja que a banda de ser el final de tot un any de festa, és la jornada en què es lliuren els premis de la setmana i es donen a conéixer el Rei i la Regina de les Danses 2026.
Així, el nerviosisme es palpava entre els festers de Sant Roc i les Festeres de l’Assumpció 2025, que després dels discursos dels respectius presidents i el repartiment dels diferents premis als millors trages, carrer engalanat, ballador i balladora, dona i home botija i premis de col·laboració, feren l’anunci més esperat.
Al crit del “qui serà, qui serà”, seguiren els noms de Ximo Casanova i Clara Oliver com a màxims representants de les Danses 2026.