Interrupcions a la xarxa de Metrovalencia l’1 i el 8 de setembre

La normalitat ha tornat a mitges a la xarxa de Metrovalencia.
A partir de l’1 de setembre i després de diverses obres durant juliol i agost, es restableix la circulació ferroviària en la L1 entre Masies i Bétera i en el recorregut complet de L5, L6 i L8 amb la reobertura de les estacions d’Amistat i Aiora.
No obstant, amb motiu de les aturades convocades pels sindicats de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, només circularà un 80% del servei habitual.
Els sindicats acusen a la direcció de FGV de modificar les condicions laborals sense convocar l’òrgan legal corresponent i vulnerant acords previs. Així, han fixat per a este dilluns tres franges d’interrupció: de 7:30 a 9:30, de 13:30 a 15:30 i de 22 a 23:59 hores.
Entre les principals queixes, destaca el canvi al calendari laboral, que dificulta la conciliació familiar segons els treballadors i treballadores. Així mateix, el comité d’empresa denuncia que FGV no haja obert una investigació sobre els incidents ocorreguts durant la DANA ni haja activat els protocols d’emergència, i exigeix una partida pressupostària extraordinària per al personal afectat.
Les aturades es repetiran el dilluns 8 de setembre també en tres franges, de 7 a 9:15, de 12:45 a 14:45 i de 21:45 a 23:45 hores.