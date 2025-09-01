La Regidoria d’Educació facilita la conciliació familiar i laboral amb el servei de ludoteca municipal

Inscripcions obertes fins al 15 de setembre
L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, posarà en marxa a partir de l’1 d’octubre el servei de ludoteca municipal dirigit a xiquets i xiquetes d’entre 3 i 8 anys (nascuts entre 2017 i 2022), que cursen 2n cicle d’Infantil i 1r, 2n i 3r de Primària.
Segons ha explicat la regidora d’Educació, Roser Viñoles, «la ludoteca és una peça clau per a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, i enguany hem millorat les condicions del servei per a oferir un recurs educatiu i de suport real per a les famílies».
Les sol·licituds poden presentar-se des de l’1 fins al 15 de setembre, de manera telemàtica (seu electrònica) o presencial (Registre General d’Entrada). L’assignació de places prioritzarà les famílies en què treballen els dos progenitors o en cas de famílies monoparentals. Si la demanda supera l’oferta, l’admissió es resoldrà per sorteig públic, que es comunicarà a les xarxes socials oficials de l’Ajuntament.
Un servei inclusiu amb novetats importants
Com a novetat, enguany s’han igualat les condicions per a menors amb necessitats especials, garantint la inclusió i la igualtat d’oportunitats. A més, també s’han aplicat millores laborals per al personal, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat del servei.
La ludoteca municipal obrirà de dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 hores, en dos torns: dilluns, dimecres i divendres d’una banda, i dimarts i dijous de l’altra. Cada torn comptarà amb 45 places. El preu serà de 100 euros per torn i de 130 euros pels dos torns. La llista d’admesos es publicarà el 22 de setembre en la web i xarxes socials de l’Ajuntament de Sueca.