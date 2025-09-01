La Torre estrena un sistema pilot d’alarmes sonores davant emergències

L’Ajuntament de València ha iniciat a La Torre la instal·lació d’un sistema d’alarmes sonores perquè la ciutadania puga identificar i actuar davant situacions d’emergència.
Es tracta d’un programa pilot que forma part del Pla València + Segura, considerat el més gran d’Espanya en prevenció i formació ciutadana.
La pedania ha acollit hui la primera carpa informativa d’este dispositiu municipal, on el veïnat pot inscriure’s a sessions formatives i aprendre, per exemple, a preparar un kit bàsic d’emergència.
Demà la iniciativa es traslladarà al Forn d’Alcedo, dimecres a Pinedo, dijous al Perellonet i divendres a Castellar-l’Oliveral.
El pla contempla accions en 50 centres educatius i més de 60 entitats socials, a més de tallers específics per a escolars, persones majors o amb discapacitat.
El projecte compta amb la col·laboració de la Universitat de València, que ja ha format 300 professors d’institut perquè transmeten els coneixements a uns 10.000 estudiants, i amb el suport tècnic del Cos de Bombers.
La formació, que inclou pautes sobre què fer abans, durant i després d’una emergència, se centrarà especialment en com actuar davant fenòmens meteorològics com les pluges intenses i les DANES.