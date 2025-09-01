Les xifres reals de les ajudes de la DANA xoquen amb les dades del Govern central

El Govern central comptabilitza indemnitzacions i préstecs com si foren ajudes pròpies
Només el 15% de les famílies afectades per la DANA ha rebut les ajudes promeses
Fonts de l’Administració autonòmica asseguren que el Govern central “està inflant” les xifres de les ajudes pagades a les persones i col·lectius afectats per la DANA, ja que els diners que realment han arribat als damnificats són molt inferiors als anunciats.
Segons aquestes fonts, el Govern de Pedro Sánchez ha donat en l’últim mes i mig fins a tres xifres diferents de les ajudes pagades:
- El 21 de juliol, tant el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, com la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, van assegurar que s’havien abonat 7.500 milions d’euros.
- El 28 d’agost, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, va afirmar que “el Govern d’Espanya ja ha transferit 7.000 milions d’euros als afectats”.
- No obstant això, la pròpia web oficial de La Moncloa (28/08/2025) recull la xifra de 6.190 milions d’euros.
👉 Malgrat tot, cap d’aquestes quantitats seria la real. Segons les mateixes fonts, la xifra concreta d’ajudes abonades fins al moment pel Govern de Sánchez es queda en 2.600 milions d’euros, és a dir, només el 15,6% dels 16.600 milions mobilitzats.
Les xifres “inflades” pel Govern central
- El Govern s’apropia de les indemnitzacions del Consorci de Compensació d’Assegurances, que ascendeixen a 3.533,8 milions d’euros. Però aquestes no són ajudes públiques, sinó compensacions pagades amb els recursos propis del Consorci, provinents de primes i recàrrecs dels assegurats.
- El mateix ocorre amb les compensacions d’Agroseguro (51,5 milions), que tampoc provenen de línies pressupostàries estatals.
- També s’inclouen en el còmput els crèdits ICO (719 milions), que en realitat són préstecs que les empreses hauran de retornar, molts d’ells amb interessos.
- A més, les línies de finançament per a explotacions agràries (41,25 milions) només subvencionen parcialment el principal i també s’han de tornar.
Situació de les ajudes
- El Govern ha abonat 1.745 milions a 78 ajuntaments per a infraestructures municipals, però la majoria de consistoris no han pogut executar eixos diners per falta de personal i mitjans tècnics.
- 28 municipis valencians, amb una població conjunta de 80.000 persones, han quedat exclosos de les ajudes a la reconstrucció.
- Només 14% de les famílies afectades ha rebut ajudes per a habitatge i enseres: 6.102 famílies de les 43.592 sol·licitants. Encara 37.940 famílies esperen cobrar, amb una “deute pendent” que ascendeix a uns 620 milions d’euros.
- En ajudes per a la compra de vehicles, el Govern no ha volgut aplicar un IVA 0% retroactiu, per la qual cosa moltes ajudes són equivalents o menors a l’impost pagat.
- En el cas de les ajudes a entitats esportives, no s’ha abonat encara ni un sol euro malgrat les 17 sol·licituds registrades.
- Tampoc s’ha fet efectiva la pròrroga promesa de la prestació per cessament d’activitat dels 5.000 autònoms afectats.
Conclusió
Segons les fonts de l’Administració autonòmica, el Govern central ha maquillat i inflat les xifres d’ajuda a la DANA. De les quantitats anunciades de 7.500, 7.000 o 6.190 milions, la xifra real d’ajudes abonades es queda en 2.600 milions d’euros.