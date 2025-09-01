Mazón aposta per un model turístic “madur, responsable, professional i sostenible” per reactivar les zones afectades per les riuades

El president de la Generalitat destaca que el turisme és un dels motors de la recuperació econòmica i social després de les inundacions
La Comunitat Valenciana lidera un model basat en la qualitat, la desestacionalització i la sostenibilitat, amb augments en el gasto i les visites este estiu
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apostat per continuar desenvolupant un model turístic madur, responsable, professional i sostenible que ajude a accelerar la reactivació econòmica i social de les zones afectades per les riuades.
Mazón ha assenyalat que “el turisme és un dels motors perquè sectors com l’automoció, el tèxtil o el moble puguen eixir avant” després de les inundacions, ja que “el lideratge turístic ho impregna tot i ens ajuda a ser més Comunitat”.
Turisme de qualitat i desestacionalitzat
El cap del Consell ha subratllat que “estem treballant en un model turístic de qualitat, desestacionalitzat i dirigit cap a la redistribució i la sostenibilitat”, objectius que són possibles gràcies a “un sector madur, responsable i professional que no té complexos”.
A més, ha posat en valor que la Comunitat Valenciana ha sigut la primera regió europea certificada per AENOR com a destinació sostenible, i que cada volta atrau més visitants que repeteixen, recomanen l’experiència i tornen fora de temporada.
Segons Mazón, “este estiu el gasto per turista i el nombre de visites han augmentat”, i les dades provisionals apunten que l’ocupació hotelera superarà el 90% a la Comunitat Valenciana.
Promoció com a destinació preferent
Mazón ha participat en la presentació de la campanya ‘Enamorados #esoquetúmedas’, impulsada per l’Associació Provincial d’Hotels i Allotjaments Turístics d’Alacant (APHA), junt amb la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, i el president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez.
Allí ha advocat per impulsar un pla liderat pel sector i amb suport de totes les administracions, ja que, segons ha afirmat, “el turisme no es treballa des de la imposició ni la ideologia, sinó en col·laboració amb els que atenen cada dia els visitants”.
Finalment, ha felicitat el sector turístic per “no acomodar-se, continuar lluitant i aportar a la seua terra com a autèntica indústria de la felicitat”.