Persianes amunt i motxilles noves: tornada a la normalitat

S’acaba l’agost i amb ell les vacances.
Després de setmanes de descans, els comerços tornen a obrir amb normalitat i els seus treballadors recuperen la rutina.
Botigues, cafeteries i serveis de proximitat reprenen l’activitat per atendre uns clients que també retornen a la vida quotidiana després del període estival.
Alguns amb menys ganes que altres, però la majoria te la mirada posada en la rutina.
Per altra banda, les papereries preparen la tornada a l’escola amb l’arribada de llibres i material escolar, i amb un augment notable de clients que busquen tindre-ho tot a punt per a l’inici de curs.
Amb la mirada posada en la rutina laboral i comercial, setembre arriba marcat pel retorn a la normalitat.
Després de les setmanes de descans, els treballadors reprenen l’activitat i els carrers tornen a omplir-se de gent que recupera els seus hàbits quotidians. En paral·lel, les papereries i establiments de material escolar viuen un dels seus moments més intensos de l’any, amb famílies que s’afanyen a preparar la vuelta al cole.
Entre retrets per haver d’acomiadar-se de les vacances i la il·lusió d’encetar una nova etapa, setembre es converteix en un punt de partida: els comerços es reactiven, els centres educatius ultimen detalls i, en definitiva, la vida quotidiana reprén el seu ritme habitual.