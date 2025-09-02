20 anys de la Muixeranga de Sueca: una trajectòria de cultura i tradició

Exposició retrospectiva i activitats commemoratives
Enguany, 2025, es celebra el 20é aniversari de la recuperació de la Muixeranga de Sueca.
Per commemorar-ho, s’han organitzat activitats mensuals com tallers de danses, de bordar la faixa, eixides a la natura, cinefòrums, trobades de muixerangues i la publicació d’un conte infantil.
La celebració continua aquest dijous 4 de setembre a les 19 hores amb la inauguració d’una exposició retrospectiva a la sala Els Porxets de Sueca, on es farà un recorregut des dels orígens de la muixeranga fins a l’actualitat. Es mostraran fotografies, documents, reculls de premsa, cartells i altres records dels darrers vint anys, i es projectarà un documental amb testimonis dels integrants de la colla. L’exposició estarà oberta al públic del 4 al 14 de setembre, de 18:30 a 20:30 hores.
Història i futur de la Muixeranga suecana
La primera actuació de la Muixeranga de Sueca va ser la Nit de Nadal de 2005, gràcies a un grup d’amics del Casal Jaume I amb el suport de les colles de la Safor i la Nova Muixeranga d’Algemesí. Des de llavors, la colla ha participat en fires, trobades, processons i homenatges, portant les tradicions, cultura i llengua valenciana per moltes localitats.
Actualment, la colla compta amb uns 90 membres de totes les edats, sexes i cultures, que assagen tots els divendres de l’any. Amb aquesta exposició, la Muixeranga de Sueca vol apropar la tradició al públic i mostrar el seu futur a través dels xiquets, xiquetes i joves que participen, fomentant una manera diferent de passar-ho bé, conèixer gent nova i gaudir d’un oci segur.