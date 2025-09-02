Agricultura concedeix 850.000 euros a l’Associació Avícola Valenciana per a lluitar contra la salmonel·losi

Agricultura atorga 850.000 € a l’Associació Avícola Valenciana contra la salmonel·losi
Ajuda destinada a mesures de control, prevenció i vacunació en explotacions avícoles
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha concedit una ajuda de 850.000 euros a la Associació Avícola Valenciana (ASAV) per a compensar els costos de prevenció, control i erradicació de la salmonel·losi en les explotacions avícoles de la Comunitat Valenciana durant 2025.
La directora general de Producció Agrícola i Ramadera, M.ª Àngels Ramón-Llin, ha ressaltat la importància d’aquesta ajuda perquè el sector avícola puga continuar creixent i consolidar la seva capacitat productiva.
El total de l’ajuda es distribueix en dos blocs de 425.000 euros cadascun:
- 425.000 euros per a autocontrols i mesures biosanitàries, incloent analítiques, materials per a la presa de mostres, sacrifici i destrucció d’animals positius, així com la neteja, desinfecció, desinsectació i desratització.
- 425.000 euros per a la compra i administració de vacunes contra la salmonel·losi, que només seran subvencionables si compten amb l’autorització prèvia de comercialització de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris o de la Comissió Europea.
El pagament de les ajudes dependrà del compliment dels programes nacionals i autonòmics en matèria de salmonel·losi, del Pla anual zoosanitari vigent i de la normativa sobre benestar i sanitat animal.
Aquesta mesura reforça la seguretat sanitària i la sostenibilitat del sector avícola valencià, assegurant producció de qualitat i protecció dels animals.