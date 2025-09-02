Algemesí reobri el seu mercat municipal després de dos mesos tancat

Els comerciants han pogut tornar als seus llocs de venda després de les obres impulsades per l’Ajuntament
Després de les millores de la dana d’octubre i han finalitzat aprofitant els mesos de juliol i agost.
L’actuació ha inclòs la renovació del pladur afectat per la humitat, el revestiment dels teaulells, la substitució de portes de fusta, així com treballs de fontaneria i electricitat.
També s’han canviat les canonades, fregaders i aixetes, i s’ha actuat en la pintura, la neteja de reixes i la xarxa de sanejament soterrada.
Amb aquesta reforma, el consistori vol garantir unes condicions òptimes tant per a venedors com per a clients, minimitzant les molèsties i reactivant l’activitat comercial del mercat.