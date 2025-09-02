Camarero destaca l’increment de places públiques per a persones majors fins a quasi 20.000

Quasi 20.000 places públiques per a persones majors a la Comunitat Valenciana
Nous programes i ajudes per fomentar l’envelliment actiu i la inclusió social
La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha afirmat que la Generalitat ha reforçat l’atenció a les persones majors incrementant el nombre de places en residències finançades amb fons públics, passant del 67 % en 2023 al 69 % en 2025.
Durant la seua visita a la residència ‘Antonio i Julio Muñoz Genovés’ d’Albal, Camarero ha destacat que la Comunitat Valenciana compta ja amb quasi 20.000 places finançades, un increment del 8 % en només dos anys. També ha ressaltat que el Consell destinarà enguany 2.045 places més respecte a 2024, amb inversions de 313 milions d’euros en Contracte Programa i 384 milions en Acció Concertada, amb un increment significatiu respecte a la legislatura anterior.
A més, la consellera ha anunciat la nova convocatòria d’ajudes per a programes d’atenció a majors i al món rural per a 2025, que recupera el Consell després de la suspensió durant el 2022. Les ajudes, amb una dotació de 500.000 euros, estan destinades a ajuntaments de menys de 2.000 habitants i inclouen programes per:
- Reduir la bretxa digital i fomentar l’accés a les TIC.
- Combatir la soledat no escollida i la promoció de l’envelliment actiu.
- Fomentar la convivència intergeneracional i la igualtat de gènere.
- Sensibilització contra qualsevol tipus de maltractament i bon tracte a persones majors.
La financiació de les ajudes cobreix fins al 100 % del cost subvencionable, amb un màxim de 30.000 euros per programa, duplicant la dotació de 2022