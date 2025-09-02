Cullera lluita contra la soledat no desitjada de les persones majors amb tallers formatius

Programa de tallers durant setembre i octubre
A partir del pròxim divendres 5 de setembre, l’Ajuntament de Cullera posa en marxa un programa de formació destinat a les persones majors del municipi, especialment aquelles que pateixen soledat no desitjada
A partir del pròxim divendres 5 de setembre, l’Ajuntament de Cullera posa en marxa un programa de formació destinat a les persones majors del municipi, especialment aquelles que pateixen soledat no desitjada. La iniciativa es desenvoluparà durant els mesos de setembre i octubre i oferirà tallers de suport, trobada i capacitació.
Els cursos s’estructuren en quatre modalitats: Gestió personal positiva, Digitalització per a persones majors, Educa-t amb salut i Espais de trobada per a persones afectades per la DANA. Els grups seran de 6 a 10 participants, amb una freqüència de 2 a 3 dies per setmana, segons la modalitat triada. Les activitats es realitzaran en tres espais: Centre Cultural del Raval, Centre Especialitzat d’Atenció a Majors (CEAM) i Agrupació Democràtica de Jubilats i Pensionistes.
Objectius i inscripcions
L’objectiu del programa és generar vincles entre els majors, enfortir les xarxes de suport social, prevenir situacions de vulnerabilitat i capacitar els participants per garantir el seu accés als serveis bàsics. També busca coordinar recursos i oferir acompanyament a les persones afectades.
El regidor de Serveis Socials, Àlex Morales, ha destacat que els tallers promouen la inclusió, participació social i creació de vincles, oferint als majors eines contra la soledat i espais on aprendre, compartir i sentir-se acompanyats.
Les inscripcions es realitzaran de manera presencial en el CC del Raval, CEAM i Agrupació Democràtica de Jubilats i Pensionistes, on també es podrà consultar tota la informació sobre els cursos.