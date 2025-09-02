El solar de Joanot Martorell a Alzira queda net després de retirar l’aigua estancada

Compliment de l’orde municipal i sanció a la propietat
El solar havia patit problemes recurrents d’acumulació d’aigua des del 2010, amb fins a huit ordes d’execució al llarg de quinze anys
La propietat del solar del carrer Joanot Martorell 25 ha retirat finalment l’aigua estancada, tal com ha comunicat l’empresa encarregada a l’Ajuntament d’Alzira, complint així l’orde d’execució imposada per la junta de govern local a proposta del departament d’Urbanisme.
El solar havia patit problemes recurrents d’acumulació d’aigua des del 2010, amb fins a huit ordes d’execució al llarg de quinze anys. L’última ordre establia l’extracció de l’aigua i la neteja i desinfecció del solar per a evitar molèsties als veïns. A més, l’Ajuntament recorda la necessitat de manteniment periòdic per conservar el solar en condicions de salubritat.
Expedients i futur del solar
A més de les ordres de neteja, el departament de Serveis Públics va imposar l’any 2023 una sanció de 3.000 euros a la propietat per una infracció molt greu relacionada amb el control del mosquit tigre, segons l’Ordenança municipal.
El departament d’Urbanisme ha obert també el procediment per a ordenar la construcció en el solar, incloent-lo en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar, la qual cosa podria derivar en l’aplicació del règim d’edificació forçosa en cas d’incompliment.
El regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, ha declarat que “ens congratulem que la propietat haja complit l’orde, però cal mantenir el solar net i avançar en el deure d’edificar”, destacant la importància de garantir la salut pública i el benestar dels veïns.