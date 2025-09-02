Galvañ destaca que la Comunitat Valenciana registra la xifra de paro més baixa en un mes d’agost des de 2008

Descens anual en joves i dones desocupades
Afiliació i contractació amb tendència positiva
El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha valorat les dades de paro registrat del mes d’agost, que reflectixen un increment de 2.786 persones, el menor en un agost des de 1997. Malgrat l’augment habitual d’este mes a escala estatal, la xifra global de desocupació és la més baixa en la Comunitat Valenciana des de 2008.
Segons ha detallat, la Comunitat és la segona autonomia en descens anual de persones desocupades, amb 19.000 aturats menys que fa un any (un 6 % menys), i continua per sota de la barrera dels 300.000. Destaca també que és la primera en reducció de l’atur juvenil, amb 3.043 joves menys de 25 anys registrats en l’atur, una caiguda del 15,94 %.
Galvañ ha ressaltat que la Comunitat és la segona autonomia amb millor descens de l’atur femení i ha recordat que Labora impulsa de manera transversal programes per a millorar l’ocupabilitat de les dones.
En afiliació a la Seguretat Social, la Comunitat registra un increment interanual de 68.929 persones (+3,23 %), per damunt de la mitjana nacional (+2,25 %). A més, este agost s’han signat 5.084 contractes més que l’any passat (+5,9 %), dels quals 41.710 són indefinits (45,8 %).
El responsable d’Ocupació ha subratllat que estes dades “confirmen la tendència positiva del mercat laboral valencià i el compromís de la Generalitat amb la ocupació juvenil i femenina”.