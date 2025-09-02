Generalitat i Diputació protegeixen 1.500 ha de parcs metropolitans inundables a València

Generalitat i Diputació coordinaran esforços per protegir i conservar 1.500 hectàrees de nous parcs metropolitans inundables
El projecte inclou corredors verds, recuperació de l’horta i inversions de més de 150 milions d’euros per garantir la sostenibilitat i la seguretat davant les inundacions
La Generalitat i la Diputació de València han anunciat la col·laboració per a garantir la conservació i manteniment de la futura xarxa de parcs metropolitans inundables, que ocuparà 1.500 hectàrees al sud de l’àrea metropolitana de València.
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, s’ha reunit amb el president de la Diputació, Vicent Mompó, per establir vies de cooperació institucional i assegurar que els parcs es mantinguen en estat òptim i perduren en el temps. A més, la Generalitat preveu incloure en el pressupost de 2026 una partida de 2 milions d’euros per als estudis previs i el desenvolupament del projecte.
Els parcs metropolitanos inundables tindran dos corredors verds que connectaran L’Albufera, el Parc Natural del Túria i part de l’Horta, al llarg de 35 km, amb l’objectiu de regenerar 1.500 hectàrees de sòl rústic afectat per les riades. Aquests espais combinaran valors naturals i paisatgístics amb zones de lleure, esport i descans per a la ciutadania, i inclouran àrees temporalment inundables fins que s’executen accions estructurals per a reduir el risc d’inundacions en zones residencials.
El projecte també contempla la recuperació de l’horta i la cessió d’espais agrícoles abandonats a centres escolars i escoles de capacitació agrícola, amb gestió sostenible. Segons Martínez Mus, “no sols cal executar el projecte, sinó conservar-lo i posar-lo en valor com a llegat sostenible per a les generacions futures”.
Per la seua part, Vicent Mompó ha subratllat que “la suma d’esforços entre administracions multiplica els resultats” i ha destacat la implicació de la Escola de Capatassos de la Diputació en el disseny i manteniment dels parcs.
Amb una inversió superior a 150 milions d’euros, la infraestructura complementarà les obres de canalització dels barrancs i replicarà la funció de L’Albufera com a laminador natural d’aigua, salvant vides, infraestructures i béns en cas de noves riades.