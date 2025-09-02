L’autor del tiroteig d’Alfafar escapa el cordó policial

L’alcalde d’Alfafar critica les bretxes en els processos després del tiroteig
L’autor del tiroteig escapa del cordó policial i la víctima roman ingressada
L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, denuncia les bretxes en el sistema després que el responsable del tiroteig ocorregut la passada nit de dilluns haja aconseguit escapar el cordó policial per la demora en els processos. L’autorització judicial per poder accedir a la vivenda, assegura l’alcalde, ha arribat sobre les dos de migdia, 15 hores després d’haver-la sol·licitat. Un fet que s’gareuja, subratlla Adsuara, si es té en compte que la vivenda comptava amb denúncies prèvies per ser un immoble okupat.
Gràcies a l’ús de drons, s’ha pogut constatar que no hi ha persones dins de la vivenda, una informació que, segons apunten algunes fonts, ja es coneixia a les nou del matí. Així, Adsuara reitera la necessitat de revisar els procediments per prioritzar la protecció de la ciutadania.
Recordem que el tiroteig es va produir sobre la mitjanit d’este dilluns quan un home de 33 anys va resultar greument ferit després de rebre fins a tres dispars d’escopeta. Els fets van tindre lloc al el carrer Pintor Sorolla, prop dels barracons muntats al centre de la localitat per a les seues festes. Precisament per este context, els veïns i veïnes pensaren en un primer moment que els dispars eren coets.
Pel que fa als motius de la disputa, s’especula que la víctima podria haver aparcat en el gual on solia aparcar l’agressor, tot i que altres versions apunten a renyines personals. L’home va ser traslladat a l’Hospital La Fe de València, on roman ingressat mentre les autoritats continuen la investigació.