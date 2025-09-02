L’AVA-ASAJA preveu una collita de raïm de bona qualitat

L’associació valenciana d’agricultors preveu una collita de raïm de bona qualitat, però amb una reducció del 20% en la producció a causa de les pedregades i les onades de calor.
La comarca més afectada és Utiel-Requena, amb una caiguda del 30%, mentre que a la Marina el descens arriba al 40% per la sequera i el míldiu. Altres zones com la Foia de Bunyol, els Serrans o l’Alt Palància també han registrat danys, encara que en altres comarques es recupera la producció després d’anys de sequera.
L’organització agrària reclama al Govern que investigue possibles vendes a pèrdues i que publique l’ajuda pendent per als productors de raïm i olivera. AVA-ASAJA confia que, davant la menor oferta i la bona qualitat de la collita, els preus en origen pugen i ajuden a compensar les pèrdues.