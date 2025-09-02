Mazón anuncia 350 milions d’euros en noves ajudes automàtiques per als afectats per la DANA a la Comunitat Valenciana

Les ajudes arribaran de manera automàtica al setembre i estaran abonades abans de mitjan octubre
Més de 40.000 llars, 87.000 propietaris de vehicles, 18.000 autònoms i 12.000 treballadors en seran beneficiats
Ajuda directa i sense tràmits
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat este dimarts la mobilització de 350 milions d’euros per ampliar i abonar de manera automàtica les ajudes als damnificats per la DANA a la Comunitat Valenciana.
Segons ha explicat, els beneficiaris no hauran de sol·licitar-les de nou, sinó que rebran els imports directament en els seus comptes a partir d’este mes de setembre, amb l’objectiu que tots els pagaments estiguen resolts a mitjan octubre.
Mazón ha subratllat que el nou paquet és fruit de “escoltar els afectats” i que respon a un canvi de paradigma: “passem del ‘si necessiten ajuda, que la demanen’ al ‘com sabem que la necessiten, ací la tenen’”.
Quanties i beneficiaris
- Famílies: 3.000 € addicionals per llar en ajudes de primera necessitat (120 milions en total).
- Vehicles: fins a 2.500 € per la pèrdua de cotxe, amb més de 87.000 propietaris beneficiats (171 milions).
- Autònoms sense empleats: 3.000 € per persona, que arribaran a més de 18.000 professionals (55 milions).
- Treballadors en ERTO: 360 € addicionals per a 12.000 afectats (4,4 milions).
En conjunt, les ajudes arribaran a més de 40.000 llars, 87.000 propietaris de vehicles, 18.000 autònoms i 12.000 treballadors.
“Sense burocràcia ni excuses”
El cap del Consell ha assegurat que la Generalitat ha fet una “autoevaluació profunda” per millorar l’execució i reduir la burocràcia: “l’infern administratiu no pot ser una excusa per no pagar”.
A més, ha reclamat al Govern d’Espanya que active una Comissió Mixta, com es va fer amb l’erupció del volcà de La Palma, per coordinar la reconstrucció.
Finalment, Mazón ha remarcat que la resposta del Consell és un “esforç inèdit”, amb un total de 1.157 milions d’euros en ajudes directes des de la catàstrofe, “sense rebre ni un euro a fons perdut de l’Estat”.