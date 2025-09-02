Sanitat prepara un decret per professionalitzar l’atenció i prevenció de les addiccions

Sanitat prepara un decret per professionalitzar l’atenció a les addiccions
Criteris de qualitat i certificacions internacionals per garantir una atenció segura i digna
La Conselleria de Sanitat està elaborant un projecte de decret del Consell per al registre i autorització dels centres i serveis d’atenció i prevenció de les addiccions, amb l’objectiu de garantir una atenció de qualitat i estandarditzada en tota la Comunitat Valenciana.
La norma es troba en fase de consulta pública fins al 6 de setembre, amb l’objectiu de recollir aportacions de professionals, entitats i ciutadania abans de la seva aprovació definitiva.
El decret introduïx criteris de qualitat fins ara no regulats a Espanya, convertint la Comunitat Valenciana en la primera autonomia que exigeix estàndards equiparables als organismes internacionals, com l’OMS, l’EUDA o la UNODC.
Entre els aspectes regulats destaquen:
- Plantilla mínima de professionals per cada recurs i dedicació horària de l’equip.
- Condicions bàsiques de les instal·lacions, amb un termini d’un any per adaptar els centres existents.
- Certificat WHO QualityRights per a tots els professionals, garantint una atenció centrada en la dignitat i els drets de les persones usuàries.
- Certificacions de qualitat per renovar l’autorització de funcionament, vinculant la continuïtat dels centres a acreditacions externes.
- Prohibició de publicitat de resultats d’eficàcia sense avaluació prèvia per entitats independents.
El director general de Salut Mental i Addiccions, Bartolomé Pérez Gálvez, ha subratllat que amb aquesta normativa es busca reduir desigualtats entre dispositius i garantir que tothom reba una atenció de qualitat, alhora que es proporciona formació especialitzada als equips professionals per adaptar-se a les noves exigències.
A més, la iniciativa s’emmarca en un reforç pressupostari sense precedents, amb un increment del 75 % del pressupost destinat a Salut Mental i Addiccions durant aquest any, amb l’objectiu de traduir l’augment de finançament en millora qualitativa dels recursos.
Amb este decret, la Comunitat Valenciana vol consolidar un model d’atenció i prevenció de les addiccions basat en l’excel·lència professional, la qualitat acreditada i la protecció dels drets de les persones usuàries.