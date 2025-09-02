València retira més de 111 tones de residus del nou llit del Túria

L’Ajuntament de València ha conclòs els treballs de neteja al nou llit del Túria amb la retirada de més de 111 tones de residus i restes vegetals acumulats en els pilars dels sis ponts del tram comprés entre la CV-400 i la V-31.
L’objectiu de l’actuació és garantir la correcta evacuació de les aigües davant possibles episodis de pluges torrencials com la DANA registrada la tardor passada.
Els treballs, realitzats per l’empresa Agricultors de la Vega de València (SAV), s’han dut a terme durant el mes d’agost i han comptat amb un equip format per nou persones, entre elles un enginyer forestal, dos oficials i quatre especialistes forestals. Per a les tasques s’han utilitzat cinc vehicles, tres motoserres, dos desbrossadores forestals i equips de protecció antiincendis.
La intervenció ha sigut autoritzada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) i ha consistit en diferents fases: el desbrancat i trossejat de la vegetació, l’extracció de les restes amb maquinària forestal i finalment el transport fins a plantes de valorització.
Catalá ha remarcat que l’objectiu de l’Ajuntament és reforçar les tasques de prevenció davant nous temporals i alhora reclamar que la Confederació Hidrogràfica assumisca de manera definitiva les labors de manteniment dels llits, encara que el consistori haja d’assumir part de la coordinació.
Cal recordar que la neteja i manteniment dels rius i barrancs és una de les recomanacions incloses en l’informe de la Comissió municipal per a la recuperació de les zones afectades per la DANA d’octubre de 2024, aprovat pel Ple el passat mes de febrer.