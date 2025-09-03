Alzira s’incorpora a l’ICLEI, la xarxa global de governs locals per la sostenibilitat

Alzira s’incorpora a ICLEI per reforçar el seu compromís amb la sostenibilitat i l’acció climàtica
L’adhesió permetrà a la ciutat accedir a experiències, recursos i projectes globals per a una Alzira més verda i resilient
L’Ajuntament d’Alzira ha formalitzat la seua adhesió a l’International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), una xarxa mundial que agrupa més de 2.500 governs locals i regionals de més de 125 països, compromesos amb la sostenibilitat, l’acció climàtica i la resiliència urbana.
Amb aquesta incorporació, Alzira reforça el seu compromís amb les polítiques mediambientals i la transició ecològica, així com la seua voluntat de participar activament en solucions globals davant els reptes del canvi climàtic des d’una perspectiva local.
En els darrers anys, la ciutat ha fet passos significatius en matèria de sostenibilitat, amb iniciatives com:
- L’Anell Verd
- El projecte europeu ClimateGO
- La transformació dels patis escolars en espais verds
- La millora de l’eficiència energètica en edificis municipals
- Programes de mobilitat sostenible
- Protecció davant d’inundacions amb canals interceptors
- Prevenció d’incendis
L’adhesió a ICLEI permetrà donar continuïtat a aquestes accions i obrir-les a la col·laboració i difusió internacional.
Segons l’alcalde d’Alzira, “aquesta adhesió ens permet situar-nos al costat de ciutats que lideren la lluita contra el canvi climàtic. Formar part d’ICLEI ens dona accés a coneixements, experiències i recursos que ens ajudaran a continuar construint una Alzira més verda, saludable i resilient, pensant en el benestar de la ciutadania present i futura”.
Gràcies a aquesta aliança, Alzira tindrà accés a plataformes internacionals, bones pràctiques, projectes europeus i xarxes de cooperació, que permetran accelerar la implementació de l’agenda estratègica local.
L’adhesió a ICLEI suposa, a més, una oportunitat per anticipar-se i donar resposta a desafiaments globals com la urbanització, la degradació ambiental i les desigualtats socials, consolidant Alzira com un referent en sostenibilitat a la Comunitat Valenciana.