Arriba a Alzira la III Ruta Outlet per ajudar comerços i famílies en l’inici del nou curs

Alzira acollirà la III Ruta Outlet divendres 12 i dissabte 13 de setembre.
L’Associació Empresarial d’Alzira llança un any més esta iniciativa amb un doble objectiu, el d’impulsar el comerç local en un mes complicat i el de recompensar la lleialtat de la clientela habitual, alhora que s’atrauen noves clients.
A més dels descomptes que ofereix cada botiga, se sortejaran tres targetes regal de 100€ cadascuna entre totes les persones que emplenen les paperetes habilitades a l’efecte. Estos vals repercutiran també en el comerç local alzireny. Esta iniciativa compta a més amb el suport de l’Ajuntament d’Alzira, Caixa Popular i les Conselleries de Comerç i d’Ocupació.
Des de l’Associació Empresarial esperen revalidar l’èxit de les anteriors edicions, en què participaren més de 80 comerços i centenars de persones.
El lema d’enguany és ‘Busca la fletxa groga, troba les millors oportunitats’, ja que els locals s’identificaran mitjançant una fletxa groga en els seus aparadors i un vinil en terra, de manera que tot el món trobe fàcilment els comerços participants.
El sorteig de les targetes regal es farà el 18 de setembre, en directe, a les 16:30 hores. Una campanya que, en definitiva, va més enllà de doner eixida a l’stock, oferint a les famílies una oportunitat perquè troben productes de qualitat a preus molt competitius.