Declaracions del President de la Generalitat sobre la negativa del ministre d’Exteriors a reconéixer el caràcter oficial del valencià

El Consell exigeix disculpes públiques i rectificació immediata al Govern d’Espanya
El president reclama la dimissió del ministre Albares si no reconeix l’oficialitat del valencià
El Govern d’Espanya acaba de dir clarament que no renuncia al català, ni al gallec ni a l’euskera. I que, per tant, sí que renuncia al valencià.
Des d’aquest moment, el Consell, en nom de tota la societat valenciana i en defensa del nostre Estatut d’Autonomia, exigeix una rectificació immediata i una petició de disculpes públiques del ministre d’Exteriors i de tot el Govern d’Espanya.
De no produir-se, exigim la dimissió o, si és el cas, el cessament inexorable del ministre Albares.
No som una Comunitat Autònoma de segona, no pertanyem als Països Catalans, no ens falta capacitat de cultura, d’història, de llengua, de tradició i tampoc d’espanyolitat.
No ho anem a consentir. I faig una crida a tota la societat valenciana perquè defensem les nostres senyes d’identitat, la nostra autonomia, la nostra espanyolitat i la nostra valenciania.