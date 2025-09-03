El president de la CHJ declararà com a testimoni en la causa de la DANA el 19 de setembre

Miguel Polo, president de la CHJ, citat com a testimoni en la causa de la DANA el 19 de setembre
La magistrada desestima novament citar com a investigada la delegada del Govern, Pilar Bernabé
La magistrada de la plaça número 3 de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Catarroja, que instrueix la causa penal de la DANA, ha citat com a testimoni per al proper 19 de setembre a les 9:30 hores al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), Miguel Polo.
Així consta en una diligència d’ordenació de la Letrada de l’Administració de Justícia, que també cita a declarar com a testimoni a un oficial cap del Consorci Provincial de Bombers de València el 10 de setembre, i a un tècnic forestal del mateix Consorci el 3 d’octubre, ambdós a les 9:30 hores.
D’altra banda, la magistrada, en un auto, ha tornat a desestimar la declaració com a investigada de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, sol·licitada aquesta vegada pel partit Valores, després de l’informe de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil.
La instructora assenyala que aquest document «no aporta cap element nou que permeti determinar l’atribució de responsabilitat penal» a Bernabé, primer perquè «havia de limitar-se a una cronologia dels decés relacionats amb els desbordaments en rius, barrancs i preses i no podia efectuar cap tipus de valoració sobre responsabilitat, negligència o fallades dels subjectes intervinents».
A més, recorda que en un auto del 29 de juliol ja s’havia expressat que això era una valoració netament jurisdiccional que no podia traslladar-se a la Policia Judicial. I en segon lloc, que «dels dades objectives no es poden inferir indicis de responsabilitat penal» respecte de Bernabé.
En aquesta línia, afegeix que l’acusació particular que formula la petició, quan es va donar trasllat de l’existència d’indicis de responsabilitat penal sobre els dos investigats, l’exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, i el seu ex número dos, Emilio Argüeso, parlava d’una situació de «força major» que «va impedir reaccionar amb l’eficàcia desitjada».
Per tant, la magistrada considera que, per a aquesta acusació, es tractaria d’una «figura novedosa» consistent en un «cas de força major selectiva», que només s’aplicaria per als investigats i no per a la delegada.
També apunta que aquesta petició és «una mena de retorn processal» i recorda les anteriors ocasions en què s’ha desestimat citar com a investigada a Bernabé, una decisió que ha avalat sempre la Audiència Provincial.
Finalment, afegeix que, deixant de banda els arguments d’aquesta part, «que no es comparteixen en absolut respecte a la previsibilitat de la DANA i el desenvolupament dels esdeveniments, o millor dit, com no es van desenvolupar en absolut per qui tenia la competència en emergència dins del Cecopi», la magistrada veu «evident» que en la petició d’aquesta acusació «novament s’omiteix l’atribució competencial en matèria de protecció civil» i el ja resolt per l’Audiència.