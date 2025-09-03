La Comunitat Valenciana registra un augment del 21,5 % de donacions de sang aquest estiu

Les donacions de sang a la Comunitat Valenciana augmenten un 21,5 % durant l’estiu amb més de 31.000 participants
El reforç de punts de donació i la solidaritat dels ciutadans garanteixen subministrament de sang per a urgències i pacients crònics
La Comunitat Valenciana ha registrat un increment del 21,5 % en les donacions de sang durant l’estiu respecte al mateix període de l’any anterior. Entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, un total de 31.203 persones han donat sang, segons les dades del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
Per províncies, s’han comptabilitzat:
- Alicante: 11.941 donants
- Castelló: 3.134 donants
- València: 15.968 donants
D’aquest total, 1.741 persones han donat sang per primera vegada.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que ha visitat la seu del Centre de Transfusió a València, ha agraït “la solidaritat de totes les persones que han contribuït a millorar la salut de molts pacients” i les ha animat a “continuar desenvolupant aquesta acció tan important que, en definitiva, suposa regalar vida”.
Mesures per facilitar les donacions
Aquest estiu, el Centre de Transfusió ha habilitat més de 200 punts de donació en zones rurals, localitats costaneres i espais turístics per facilitar la participació.
Gómez ha destacat que “el treball dels professionals, sumat a la solidaritat dels donants, ha permès atendre les necessitats dels pacients, que poden sorgir en qualsevol època de l’any, i cal reconéixer l’esforç dels qui, fins i tot gaudint de les seues vacances, continuen donant perquè altres puguen curar-se”.
Informació i punts de donació
Diàriament es publiquen tots els punts de donació i les campanyes especials a la web del Centre de Transfusió: https://centro-transfusion.san.gva.es/ i a les xarxes socials del Centre i de la Conselleria de Sanitat.
Els components de la sang –plasma, plaquetes i glòbuls rojos– són essencials no només en urgències com accidents de trànsit o cirurgies d’emergència, sinó també per a pacients crònics com oncologia, anèmies cròniques, malalties hematològiques, cirurgies programades o persones amb trastorns de coagulació.
A més, el Centre de Transfusió està reforçant la donació per afèresi (plasma i plaquetes), un procediment que permet obtenir components específics i retornar la resta de la sang al donant. Tot i que dura més temps, es pot repetir amb major freqüència, convertint-se en un recurs molt valuós.