Martínez Mus avança l’execució de quatre ponts al Parc Natural del Túria per connectar les dues ribes del riu

La Generalitat invertirà en quatre nous passos a Riba-roja i Vilamarxant per millorar la connexió i la resposta davant emergències
El projecte forma part del pla de xoc postriuades i de la futura xarxa de parcs metropolitans inundables
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, s’ha reunit amb els alcaldes de l’àrea d’influència del Parc Natural del Túria per abordar dos temes clau:
- El projecte de la xarxa de parcs metropolitans inundables al sud de l’àrea metropolitana de València.
- Els avanços del pla de xoc després de les riuades, amb una inversió de 21,5 milions d’euros.
Xarxa de parcs metropolitans inundables
Martínez Mus ha explicat que aquest projecte:
- Complementarà les actuacions estructurals d’encauçament que la Generalitat continua reivindicant al Govern central.
- Es concep com una estratègia territorial comuna, que garantirà la seguretat, qualitat de vida i benestar dels municipis de l’àrea metropolitana.
- Implicarà una regeneració de més de 1.500 hectàrees de sòl rústic en les riberes del Túria i en el sistema Poyo-Saleta.
- Necessita el màxim consens institucional per avançar de manera coordinada.
Actuacions al Parc Natural del Túria
El conseller ha anunciat l’execució imminent de quatre dels sis passos previstos, que permetran connectar les dues ribes del riu i millorar la resposta davant:
- Riuades
- Incendis forestals
- Intervencions d’emergència
Les obres començaran en les pròximes setmanes, amb un termini d’un any, i es distribuiran així:
- Dos passos a Riba-roja de Túria
- Dos passos a Vilamarxant
Detall de les obres previstes
- Retirada d’infraestructures danyades.
- Reparació i consolidació del ferm de camins.
- Restauració de marges i talussos per evitar erosió i garantir estabilitat.
- Millora del drenatge amb cunetes, desaigües i sistemes d’evacuació.
- Actuacions d’adequació ambiental per potenciar els valors ecològics del riu.
Coordinació institucional
Durant la reunió, s’ha acordat sol·licitar un encontre amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per coordinar les actuacions de cada administració i garantir una regeneració integral del Parc Natural del Túria.