Mazón rep les gimnastes Marina Contelles i Lucía Muñoz després del seu èxit al Mundial de Rio

Mazón rep les gimnastes valencianes després de guanyar la medalla de bronze al Mundial de Gimnàstica Rítmica
El president destaca l’esforç, disciplina i importància de l’esport base i femení a la Comunitat Valenciana
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha rebut aquest matí a Marina Contelles i Lucía Muñoz, gimnastes valencianes que han obtingut la medalla de bronze al Campionat del Món de Gimnàstica Rítmica celebrat a Rio de Janeiro.
Durant l’acte, Mazón ha ressaltat la seua “temporada absolutament brillant” i ha destacat l’esforç, la disciplina i la fortalesa com a claus del seu èxit. També ha reconegut el treball de la Federació Valenciana de Gimnàstica i la importància dels èxits de la Selecció Espanyola.
El cap del Consell ha subratllat que la Comunitat compta amb més de 2.400 gimnastes federats, consolidant-se com una de les potències de l’estat. Per això, ha defensat la necessitat de continuar apostant per l’esport base i el femení, amb el suport i reconeixement que mereixen.