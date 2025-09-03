RIBERA
Mazón rep les gimnastes Marina Contelles i Lucía Muñoz després del seu èxit al Mundial de Rio

El president destaca l’esforç, disciplina i importància de l’esport base i femení a la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha rebut aquest matí a Marina Contelles i Lucía Muñoz, gimnastes valencianes que han obtingut la medalla de bronze al Campionat del Món de Gimnàstica Rítmica celebrat a Rio de Janeiro.

Durant l’acte, Mazón ha ressaltat la seua “temporada absolutament brillant” i ha destacat l’esforç, la disciplina i la fortalesa com a claus del seu èxit. També ha reconegut el treball de la Federació Valenciana de Gimnàstica i la importància dels èxits de la Selecció Espanyola.

El cap del Consell ha subratllat que la Comunitat compta amb més de 2.400 gimnastes federats, consolidant-se com una de les potències de l’estat. Per això, ha defensat la necessitat de continuar apostant per l’esport base i el femení, amb el suport i reconeixement que mereixen.

