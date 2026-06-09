València presentarà la seua candidatura a Capital Europea de la Innovació

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha anunciat que la ciutat presentarà la seua candidatura a Capital Europea de la Innovació, un projecte que impulsarà amb la participació de tot l’ecosistema innovador valencià.
Catalá ha fet este anunci durant la jornada “Comunitat Valenciana cap al futur”, on ha destacat que València compta amb una base sòlida per a afrontar este repte gràcies al creixement del seu ecosistema tecnològic, empresarial i emprenedor.
L’alcaldessa ha assenyalat que la innovació, la sostenibilitat i la qualitat de vida són els tres eixos que han de marcar el futur de la ciutat. En este sentit, ha recordat que València ja va obtindre el reconeixement de Capital Verda Europea 2024 i ha defensat la necessitat de continuar avançant en projectes que milloren la vida dels ciutadans.
Catalá també ha posat en valor els resultats de l’estratègia València Innovation Capital, que en dos anys ha mobilitzat més de 61 milions d’euros vinculats a projectes innovadors, amb un ecosistema format per 1.700 empreses i més de 20.000 llocs de treball qualificats.
A més, ha destacat l’impacte del València Digital Summit, que en la seua última edició va generar 26 milions d’euros d’impacte econòmic i va reunir milers d’empreses emergents, inversors i professionals de tot el món.
L’alcaldessa també ha repassat altres projectes estratègics per a la ciutat, com la creació del nou parc infantil Lil·liput de Gulliver o les inversions previstes per a la renovació del Jardí del Túria.
L’Ajuntament considera que la candidatura a Capital Europea de la Innovació reforçarà el posicionament internacional de València com a ciutat referent en tecnologia, sostenibilitat i desenvolupament urbà.