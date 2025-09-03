Mus destaca que la reconstrucció de la depuradora de Buñol-Alborache permet una instal·lació “més robusta i preparada per al futur

La reconstrucció de la depuradora de Buñol-Alborache garanteix abocament zero i major resiliència davant futures inundacions
Inversió de 8 milions d’euros i quatre mesos d’obres permeten una instal·lació més robusta i sostenible
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha visitat les instal·lacions de la Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Buñol-Alborache, on ha ressaltat que s’ha aconseguit una instal·lació “més robusta i preparada per al futur”.
Martínez Mus també ha destacat que, després de l’actuació de la Generalitat, a través de l’Entitat Pública d’Aigües Residuals (EPSAR), “en temps rècord s’ha passat d’una situació d’emergència, amb abocaments d’aigües residuals al riu, a una situació de normalitat total, amb el sistema de sanejament funcionant a ple rendiment i assolint l’abocament zero”.
El titular de Medi Ambient ha explicat que la inversió ha estat de 8 milions d’euros i que el termini d’execució s’ha prolongat durant quatre mesos. “Aquesta obra resol el problema generat per les inundacions, protegeix Buñol i Alborache de futures emergències climàtiques i reforça la seguretat i la resiliència del nostre territori”.
Després de les rieres del 29 d’octubre, el col·lector principal de Buñol va quedar molt malmés i ràpidament des de la Conselleria es va activar el pla d’emergència, “demostrant la prioritat que vam donar a aquest projecte clau per a la depuració d’aigües residuals de Buñol i Alborache”, ha puntualitzat el conseller.
En definitiva, les obres han consistit en la revisió del col·lector afectat, la reposició dels col·lectors danyats, la neteja dels que estaven en bon estat, així com la reposició dels equips de depuració ubicats a la part subterrània de la instal·lació, que van quedar inundats.
Martínez Mus ha assegurat que “ara els processos biològics de la EDAR estan funcionant a ple rendiment i compleixen amb tots els paràmetres de sortida, garantint la qualitat de l’aigua que retornem al medi natural”.
A més, la nova infraestructura s’ha construït amb materials d’alta qualitat i s’han aplicat solucions innovadores per garantir la resistència i durabilitat davant futures avingudes.
Finalment, Vicente Martínez Mus ha assenyalat que la recuperació total de la depuració significa la protecció del nostre riu i del nostre entorn natural. Aquest projecte “és una mostra tangible del compromís del Consell amb el medi ambient i, per extensió, amb la salut i la qualitat de vida de tots els ciutadans de la comarca”, ha conclòs.