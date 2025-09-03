RIBERA
Promeses mundials del violí es donen cita a Cullera del 10 al 13 de setembre

La VII edició del concurs internacional ‘CullerArts’ reuneix joves promeses del violí d’Europa, Àsia i Amèrica

Semifinals del 10 i 11 de setembre i final el 13 amb l’Orquestra de València

La VII edició del Concurs Internacional de Violí ‘CullerArts’ reunirà joves violinistes d’Europa, Àsia i Amèrica

Compte enrere perquè l’Auditori Municipal de Cullera reunisca les millors promeses del violí del món. La setena edició del Concurs Internacional de Violí ‘CullerArts’ comptarà enguany amb violinistes de 8 països d’Europa, Àsia i Amèrica, que es disputaran guanyar aquest prestigiós certamen del 10 al 13 de setembre.

Els 8 semifinalistes són:

  • Anastasia Roslik (Ucraïna)
  • David Martínez (Espanya)
  • Isu Kim (Corea)
  • Kaoruko Yoshida (Japó)
  • Maria Sotriffer (Àustria)
  • Pilar Policano (Argentina)
  • Sakura Nakagawa (Japó)
  • Yerassyl Khamit (Kazakhstan)

El regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, ha posat en valor “la capacitat que té aquest concurs per reunir les millors promeses internacionals, convertint-se en tota una referència del panorama violinista”. Segons Alandete, aquesta interculturalitat demostra que la música té la força d’unir cultures i apreciar la diversitat, la personalitat i els detalls de cadascú, però que al final tots comparteixen un idioma universal: la música.

Les semifinals arrancaran el 10 de setembre amb dues sessions, a les 10 h i a les 17 h, on els i les aspirants delectaran el jurat amb la seua millor tècnica, musicalitat i originalitat, per aconseguir passar a la final. El dissabte 13 de setembre, els tres finalistes actuaran a l’Auditori Municipal acompanyats per l’Orquestra de València, dirigida per Josep Gil.

L’entrada a les semifinals és totalment lliure, mentre que per a la final es requereix entrada a través de:

Per poder participar, els violinistes han de tenir entre 17 i 27 anys. Prèviament a les semifinals, el jurat valora una interpretació online presentada per cada aspirant i selecciona els vuit semifinalistes. En les audicions, el tribunal premia:

  • Tècnica, precisió, claredat i control
  • Musicalitat, expressió i profunditat interpretativa
  • Adaptació al repertori
  • Originalitat i virtuosisme

