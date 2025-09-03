Setembre es sinònim de preparació escolar i reprendre rutines de lectura

Les papereries i llibreries viuen estes setmanes un dels moments de més activitat de l’any amb la tornada a l’escola.
Des de la Llibreria Samaruc expliquen que, a més de l’increment en la venda de material escolar, setembre és també sinònim de llibres de text i d’organització per a les famílies.
Cada vegada tenen més pes les xarxes de reutilització i intercanvi de llibres, que ajuden a reduir despeses i faciliten que moltes famílies puguen afrontar millor el cost de l’inici de curs.
Este fenomen conviu amb la venda directa i amb l’encàrrec anticipat de llibres, que permet a les llibreries planificar millor l’estoc i oferir un servei més ràpid i personalitzat.
Setembre és també un mes de tornada a la rutina.
Els més menuts reprenen les classes i les activitats extraescolars, mentre que els majors tornen al treball i als horaris habituals després de les vacances d’estiu.
Però, a més, és un moment clau per recuperar les rutines de lectura: tornar a agafar un llibre cada dia, llegir abans de dormir o dedicar uns minuts al matí es convertix en part de l’ordre diari que marca l’inici de curs. Un hàbit que, com recorden des de les llibreries, és fonamental tant per a xiquets com per a adults, ja que fomenta la concentració, l’aprenentatge i també la desconnexió.