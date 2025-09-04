Agricultura destina més de 15,3 milions d’euros al sector vitivinícola per a reforçar el seu paper estratègic en la Comunitat Valenciana

La Conselleria impulsa la promoció internacional, el control de plagues i la competitivitat del vi valencià
La rebaixa de taxes analítiques alleuja costos per a bodegues i cooperatives del sector vitivinícola
València, 4 de setembre de 2025. La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca destinarà enguany 15,3 milions d’euros al sector del vi valencià amb l’objectiu de millorar la competitivitat de bodegues i cooperatives, impulsar la promoció internacional i reforçar la lluita contra plagues.
El conseller Miguel Barrachina ha destacat que “el vinyet és molt més que un cultiu, és un pilar de la nostra economia rural, sostingut per generacions de viticultors, cooperatives i bodegues. Per això és imprescindible que compte amb el suport decidit de les institucions públiques per a afrontar els desafiaments actuals i continuar generant valor al territori”.
Inversió i ajudes específiques
- 2 milions d’euros per a la promoció internacional del vi valencià, que ja exporta més del 62 % de la producció a més de cent països (com Alemanya, Regne Unit o Canadà).
- 1,3 milions d’euros destinats al control de la polilla del raïm en les vinyes.
Rebaixa de taxes
La Llei d’Acompanyament als Pressupostos de 2025 introdueix una reducció de més del 60 % en les taxes vinculades a l’anàlisi del vi (grau alcohòlic, acidesa total, àcid màlic o metanol).
Segons Barrachina, esta mesura “alleujarà la càrrega econòmica de bodegues i elaboradors, facilitarà l’accés a anàlisis tècnics i reforçarà l’activitat de l’Institut Tecnològic de Viticultura i Enologia de Requena”.