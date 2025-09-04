Alzira iniciarà el 15 de setembre l’execució subsidiària de la faixa perimetral del Racó i del Respirall per protegir les urbanitzacions del risc d’incendis
L’Ajuntament convoca els veïns a una reunió informativa el 11 de setembre i recorda les obligacions dels propietaris davant l’incompliment del termini legal
L’Ajuntament d’Alzira començarà el pròxim 15 de setembre de 2025 la primera fase de les tasques d’execució subsidiària de la faixa perimetral de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions del Racó i del Respirall. Aquesta actuació és imprescindible per a reforçar la seguretat de les vivendes i dels residents, ja que aquestes zones estan molt pròximes al sòl forestal, amb alt risc d’incendi.
Calendari i fases
Aquesta actuació és el primer pas del calendari d’execucions subsidiàries aprovat per la Junta de Govern Local el 29 de gener de 2025, que contempla la intervenció progressiva en les urbanitzacions i nuclis habitats inclosos en el TRLOTUP i en el Pla local de prevenció d’incendis forestals d’Alzira.
- Primera fase: protecció del perímetre del Racó.
- Segona fase immediata: faixa perimetral de la urbanització del Respirall, també considerada zona de màxima protecció per la densitat d’habitatges.
Reunió informativa
Per informar la ciutadania, l’Ajuntament convoca els veïns i veïnes del Racó i del Respirall a una reunió informativa el dijous 11 de setembre a les 19:00 hores a la Casa de la Cultura d’Alzira.
Durant la sessió es detallaran:
- Les característiques de les actuacions subsidiàries.
- Les obligacions individuals dels propietaris respecte a la adequació de la vegetació dins de les seues parcel·les.
Motiu de l’execució subsidiària
L’execució subsidiària s’ha fet necessària perquè, després del termini legal de sis mesos des de la publicació de l’ordre en el BOP nº114 de 13.06.2024, la gran majoria de propietaris no han complert amb les tasques requerides malgrat les inspeccions tècniques.
Segons la Llei de procediment administratiu comú, l’Ajuntament assumeix la potestat d’executar aquestes infraestructures de protecció col·lectiva amb càrrec als subjectes obligats, amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones, les vivendes i el patrimoni natural, especialment davant l’increment del risc d’incendis forestals derivat de l’emergència climàtica.
L’Ajuntament d’Alzira reafirma la seva voluntat de protegir la seguretat ciutadana i el patrimoni natural i recorda als propietaris la importància de complir amb les obligacions de manteniment de les seues parcel·les.