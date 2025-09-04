AVA-ASAJA manté la seua oposició a l’acord amb Mercosur pel seu impacte sobre el camp

AVA-ASAJA alerta del “devastador impacte” de l’acord UE-Mercosur sobre l’agricultura i la ramaderia europea
L’associació exigeix al Govern i als eurodiputats votar en contra mentre no hi haja garanties de reciprocitat i seguretat
El sector agrari centra les crítiques contra l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai) després que la Comissió Europea, presidida per Ursula Von der Leyen, haja presentat els textos legals que enceten el seu procés de ratificació. En els pròxims mesos, l’acord haurà de sotmetre’s al vot del Parlament Europeu i del Consell de la UE.
La Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reitera la seua frontal oposició al tractat pel “devastador impacte que tindrà sobre l’agricultura i la ramaderia europea”. L’organització alerta que suposarà l’entrada d’importacions amb avantatges aranzelàries en condicions de competència deslleial, que substituiran els productes agraris europeus, els quals sí que garanteixen frescor, seguretat fitosanitària, benestar animal i sostenibilitat.
A més, AVA-ASAJA assenyala el risc d’introducció de noves plagues i malalties procedents dels carregaments de Mercosur, que podrien afectar greument les plantacions valencianes.
Declaracions de Cristóbal Aguado
El president de l’associació, Cristóbal Aguado, critica que la Comissió Europea “intenta enganyar governs contraris a l’acord, com França, Polònia i Itàlia, amb compromisos que seran difícils de complir”. Entre ells:
- Reciprocitat incompleta: no s’han modificat els requisits sanitaris ni fitosanitaris per a les importacions.
- Clàusules de salvaguarda: previstes en cas d’augmentar un 10% les importacions o baixar un 10% els preus, però “amb massa traves i temps per activar-se”.
- Fons d’emergència de 6.300 milions d’euros, reconeixent que sectors com l’avicultura, vacú, porcí, arròs o cítrics es veuran perjudicats.
Aguado afirma que “no ens fiem de les promeses de la CE”, recordant altres decisions recents com l’augment d’importacions ucraïneses, la reducció del pressupost de la PAC i les concessions en les negociacions amb els Estats Units.
Crida al Govern i eurodiputats
AVA-ASAJA exigeix al Govern espanyol i als europarlamentaris votar en contra de l’acord “mentre no hi haja garanties reals de reciprocitat i rendibilitat digna per a agricultors i ramaders”. Subratlla que “reforçar els vincles amb Iberoamèrica és important, però no a costa d’afonar els nostres productors ni d’enganyar els consumidors amb importacions menys segures i sostenibles”.
Valoració d’ASAJA Nacional
Per la seua banda, ASAJA Nacional considera que l’aplicació provisional de l’acord per part de la Comissió és “una esmena a la totalitat al fracàs del pacte amb els Estats Units”. El president, Pedro Barato, denuncia que es tracta d’una “usurpació de competències” del Consell, el Parlament Europeu i els parlaments nacionals.
Segons ASAJA, en separar la part comercial (que la Comissió vol aplicar de manera immediata) de la part política, “es deixen en suspens compromisos essencials com l’Acord de París, la normativa contra la desforestació o les regles de carboni en frontera”. Açò, asseguren, converteix l’acord en purament comercial i fa impossible competir en condicions justes amb els productors de Mercosur.