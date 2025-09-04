Cullera facilita la conciliació familiar i laboral amb l’Escola Matinera

Cullera activa l’Escola Matinera 2025-2026 per facilitar la conciliació familiar i laboral
El servei gratuït oferirà 90 places en diversos centres educatius amb inscripcions del 15 al 18 de setembre
L’Ajuntament de Cullera posa en marxa, un any més, el servei gratuït d’Escola Matinera, una iniciativa pensada per a facilitar la conciliació familiar i laboral.
Per al curs 2025-2026 s’han previst 90 places, repartides entre el CEIP Escolaica, CEIP Dr. Alemany, CEIP Sant Antoni de la Mar i l’Escola Infantil.
El servei és totalment gratuït i començarà a funcionar l’1 d’octubre, en horari de 8 a 9 hores, de dilluns a divendres.
Un recurs imprescindible per a les famílies
La regidora d’Igualtat, Marta Tur, ha destacat que aquest servei “s’ha convertit en un recurs imprescindible per a molts pares i mares de Cullera i és una mostra més de la voluntat de l’Ajuntament d’acompanyar les famílies durant totes les etapes de la vida”.
Segons l’edil, l’Escola Matinera “ofereix una eina per a compaginar l’horari laboral amb el dels col·legis, amb personal qualificat i adaptat a les necessitats de cada família”.
A més, Tur ha aprofitat per a desitjar a l’alumnat i a la comunitat educativa “un bon inici de curs, amb energies renovades i il·lusió per afrontar els nous reptes”.
Procés d’inscripció
Les famílies interessades podran inscriure’s entre el 15 i el 18 de setembre:
- Presencialment en les oficines de Serveis Socials (Pl. de la Verge, 12).
- Telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cullera, mitjançant una instància general i adjuntant la documentació requerida.
Per a més informació, es pot telefonar als números habilitats: 618 112 542 i 961 720 574.