Els hotels del litoral de la Comunitat Valenciana arranquen setembre amb quasi un 80 % de reserves, millorant lleugerament les xifres de 2024
Benidorm lidera l’ocupació hotelera amb un 90 %, mentre les províncies de València i Castelló presenten creixements moderats
Els hotels del litoral de la Comunitat Valenciana compten amb unes reserves mitjanes del 79,46 % per a aquest mes de setembre, 0,4 punts més que el mateix període de 2024, segons dades de Turisme Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de Hosbec i la Fundació Turisme València.
La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha valorat molt positivament aquestes xifres, assenyalant que “la Comunitat Valenciana consolida un estiu turístic amb dades molt satisfactòries, millorant les xifres d’ocupació en totes les modalitats d’allotjament”.
Dades per modalitats d’allotjament
- Hotels del litoral: 79,46 % de reserves.
- Apartaments turístics: 66,21 % de reserves, 3,1 punts més que en 2024.
- Hotels de l’interior: 72,4 % de reserves, 5,31 punts més que en 2024.
- Campings: 70 % de bungalows ocupats i 60 % de les parcel·les.
Per províncies
- Castelló litoral: 66,74 % de reserves, +0,3 punts interanuals.
- València litoral: 74,53 % de reserves, +4,2 punts.
- Alicante litoral (excloent Benidorm): 78 % de reserves.
- Benidorm: 90 % de reserves hoteleres, +3,6 punts respecte a 2024, liderant la Comunitat.
- Ciutat de València: 73,3 %, 5 punts menys que l’any passat.
En apartaments turístics, Benidorm lidera amb un 85 % de reserves, +6,7 punts interanuals; seguit de Castelló litoral (67,14 %), Alicante litoral sense Benidorm (63,33 %) i València litoral (55 %).
En hotels d’interior, la província de València té la major previsió d’ocupació per setembre, 85,58 %, seguida de Alicante interior (64,64 %) i Castelló interior (61,69 %).
Avanç d’ocupació del mes d’agost
- Hotels del litoral: 91,25 % d’ocupació mitjana (+0,7 punts).
- Benidorm: 93 %.
- València litoral: 92,6 %.
- Alicante litoral sense Benidorm: 91,84 %.
- Castelló litoral: 88 %.
- Ciutat de València: 88,9 %.
- Hotels d’interior: 79,07 % (-3 punts interanuals).
- Apartaments turístics: 90,98 % (+4,2 punts).
- Castelló litoral: 93,37 % (+17,2 punts).
- Alicante litoral sense Benidorm: 92,54 % (+5,1 punts).
- Benidorm: 89,9 %.
- València litoral: 86,31 %.
Conclusions
Marián Cano ha ressaltat que aquests resultats confirmen que la Comunitat Valenciana és un destí fort, segur i atractiu, i que la prioritat és consolidar el creixement turístic assegurant qualitat, sostenibilitat i una oferta competitiva i diversificada.