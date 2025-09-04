LA UNIÓ alerta del perjudici de l’acord UE-Mercosur per al camp valencià

LA UNIÓ alerta que l’acord UE-Mercosur perjudica sectors clau del camp valencià com arròs, cítrics i avicultura
L’organització reclama clàusules de reciprocitat i compensacions per als agricultors i ramaders afectats
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha reclamat al Govern d’Espanya que no ratifique l’acord UE-Mercosur, ja que, segons un estudi de l’organització, la balança comercial és deficitària en més de 240.000 tones, afectant especialment arròs, cítrics, avicultura, boví i apicultura.
L’acord preveu reduir o eliminar aranzels a productes com carn, cítrics o sucs, fet que podria posar en risc la sostenibilitat de sectors clau. LA UNIÓ denuncia també la falta de reciprocitat en estàndards mediambientals i fitosanitaris, i recorda les plagues detectades en importacions de Brasil, Argentina i Uruguai.
El secretari general, Carles Peris, reclama clàusules mirall i que els cítrics es consideren producte sensible. Si l’acord s’aprova, l’organització exigirà compensacions per als agricultors i ramaders més afectats.