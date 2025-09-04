L’Ajuntament d’Algemesí reconeix l’excel·lència acadèmica en Batxillerat i Cicles Formatius

Algemesí premia els millors expedients de Batxillerat i Cicles Formatius amb ordinadors portàtils com a reconeixement
L’acte, celebrat al Museu de la Festa, destaca l’esforç, la constància i el suport familiar i docent de l’alumnat guardonat
El Museu de la Festa ha acollit enguany l’acte de lliurament dels premis als millors expedients acadèmics de Batxillerat i Cicles Formatius del curs 2024/2025, després del trasllat motivat per les obres de reconstrucció de l’Ajuntament.
En la setzena edició d’esta convocatòria consolidada, l’alumnat premiat ha rebut com a guardó un ordinador portàtil en reconeixement al seu esforç i dedicació.
Premis Batxillerat
Els estudiants distingits amb el millor expedient acadèmic de Batxillerat han sigut:
- Mar Felici Masiá (IES Sant Vicent Ferrer)
- Claudia Castañer Juan (CC Nuestra Sra. de la Salud – Maristes)
- Elisa Joubert Borràs (IES Bernat Guinovart)
- Rubén Navarro Ivars (CC Nuestra Sra. de la Salud – Maristes)
- Pau Lluch Medina (IES Bernat Guinovart)
Premis Cicles Formatius
El premi extraordinari de Cicles Formatius ha recaigut en:
- Adrià Hernández Ferragud (IES Bernat Guinovart)
- Salma El Haouzi Benderrao (IES Bernat Guinovart)
Criteris de selecció
Per a optar als premis, l’alumnat havia de complir amb els següents requisits:
- Estar empadronat a Algemesí a 31 de desembre de 2023.
- Cursar 2n de Batxillerat o 2n de Cicle Formatiu Superior en algun centre escolar de la ciutat.
- Haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 8,50 en el Cicle Formatiu i una nota d’accés a la Universitat (NAU) igual o superior a 12.
Declaracions institucionals
La regidora de Cultura, Carmina Gómez, ha subratllat “l’esforç i la constància d’estos joves, que són un exemple de superació i compromís amb l’aprenentatge. El seu èxit és també el fruit del suport de les famílies i de la dedicació del professorat, que cada dia treballa per oferir-los les millors eines per a créixer personalment i acadèmicament”.
La regidora ha traslladat, en nom de tota la ciutat, “la més sincera enhorabona i l’ànim per a continuar amb la mateixa passió en la nova etapa acadèmica que ara enceten”.