Martínez Mus destaca Vaersa com a eina de “recuperació ràpida” després de les riades

Martínez Mus defensa Vaersa com a eina àgil per a la recuperació dels sistemes d’alcantarillatge després de les riades
La Conselleria reclama al Govern central agilitat en ajudes i coordina actuacions als Parcs Naturals de l’Albufera i del Túria
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha defensat que l’empresa pública Vaersa és l’instrument més àgil per a recuperar els sistemes d’alcantarillatge afectats per les riades, davant la lentitud del Govern central en l’aprovació de les ajudes.
Principals reclamacions i accions
- Reclamació al secretari d’Estat de Medi Ambient per accelerar les obres d’encausament i agilitzar les ajudes als ajuntaments.
- Sol·licitud d’inversions per a la recuperació del Parc Natural de L’Albufera, amb batimetries detallades per mesurar els danys.
- Coordinació total en el Parc Natural del Túria, amb creació de taules tècniques transversals.
- Exigència a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) sobre l’eliminació de vehicles abandonats en els cauces, considerats perillosos i mediambientalment perjudicials.
Martínez Mus ha subratllat que Vaersa permetrà als municipis posar en marxa obres immediates i necessàries, sense dependre de la lentitud de les ajudes estatals.