Sanitat manté l’horari actual dels dissabtes en Atenció Primària fins avaluar l’impacte dels nous acords de gestió

Sanitat manté l’horari dels dissabtes en Atenció Primària fins a avaluar l’impacte dels nous acords de gestió
Un model basat en resultats i qualitat
Segons ha explicat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, els acords de gestió complementaris tenen una dotació pressupostària pròpia i estan orientats a:
- Millorar l’accessibilitat assistencial.
- Garantir la qualitat i la seguretat clínica.
- Optimitzar l’ús dels recursos i reduir costos.
- Reconéixer el compromís amb la sanitat pública i amb els pacients.
El model s’aplica tant a centres de Primària com a hospitals d’aguts i crònics, i preveu una avaluació objectiva amb indicadors mesurables i ponderats segons categoria professional i rendiment.
Continuïtat condicionada als resultats
La Conselleria ha confirmat que la continuïtat del sistema dependrà dels resultats que s’obtinguen en este segon semestre de 2025, en termes d’eficiència, impacte assistencial i compliment d’objectius. Si són favorables, el model s’integrarà definitivament en el sistema actual per millorar la gestió clínica i l’accessibilitat dels ciutadans.