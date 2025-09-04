Valderrama coordina amb més de 50 representants la campanya de prevenció d’inundacions 2025

Més de 50 institucions coordinen amb Interior el Pla Especial front a Inundacions
La Generalitat reforça la prevenció amb recomanacions ciutadanes i programes formatius en escoles i universitats
El conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha presidit una reunió de coordinació en la qual han participat més de 50 representants d’organismes i administracions implicats en el Pla Especial front a Inundacions.
Coordinació i preparació davant el risc de pluges intenses
Durant la trobada, s’ha fet una posada en comú de les mesures adoptades per a afrontar possibles episodis de pluges i s’ha remarcat la importància de la col·laboració entre dispositius i administracions.
El conseller ha anunciat la convocatòria d’una “reunió específica de la zona de la DANA”, recordant els danys en infraestructures i la situació preocupant de moltes famílies. Ha insistit que cal mantindre la vigilància activa perquè “una pluja, encara que no siga intensa, pot afectar greument aquests municipis”.
Recomanacions a la ciutadania
Valderrama ha recomanat:
- Descarregar l’App GVA112 Avisos per a rebre informació puntual.
- Consultar la web oficial del 112 (https://www.112cv.gva.es/va/inicio).
- Seguir les actualitzacions a les xarxes socials institucionals.
A més, s’ha enviat una circular a tots els ajuntaments amb les mesures que han d’adoptar davant possibles pluges intenses, i s’han actualitzat les recomanacions a la població.
Col·laboració amb municipis i formació en escoles
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha col·laborat en la reunió, destacant la importància que les autoritats locals coneguen els protocols d’actuació davant avisos meteorològics grocs, taronja o rojos.
El conseller ha anunciat també una campanya de sensibilització i formació en centres educatius per a ensenyar a la infància i a l’adolescència mesures d’autoprotecció i prevenció en emergències. Així mateix, ha avançat que es reuniran amb les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana per a ampliar esta formació al conjunt de la joventut