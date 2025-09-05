Alzijoya Alzira: joieria artesanal a preu de fàbrica

Alzijoya Alzira: més de 30 anys d’experiència en joieria artesanal a preu de fàbrica
Aliances, medalles i col·leccions personalitzables amb materials de primera i servei postvenda complet
Amb més de 30 anys d’experiència en joieria artesanal, Alzijoya es consolida com un referent local en la creació i venda de peces de luxe a preu assequible. Ubicada al centre comercial Carrefour Alzira, l’empresa combina elegància, innovació i proximitat amb el consumidor valencià.
La joieria ofereix una àmplia gamma de productes, des de aliances de boda, medalles religioses i pendents de perla o diamant, fins a col·leccions minimalistes i colgants escultòrics. La possibilitat de personalitzar les peces segons mesures i disseny fa que cada joia siga única i especial, ideal per a regals carregats de significat.
Alzijoya aposta per la qualitat artesana i els materials de primera, amb preus directes de taller, i ofereix un servei postvenda complet, que inclou restauració i manteniment, garantint que les seues creacions durin tota la vida.