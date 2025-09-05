Alzira es tornarà a omplir d’amor i dolços amb el concurs de Sant Donís

Alzira celebra la segona edició dels Premis Sant Donís amb tradició i creativitat
Concurs amb modalitats de dolços, cartes d’amor i dibuix per fomentar l’arrelament a la ciutat
L’Ajuntament d’Alzira, a través del Servei Alzireny de Promoció del Valencià (Serval), ha llançat la segona edició dels Premis Sant Donís, un concurs que combina tradició, creativitat i estima per la ciutat.
El concurs té tres modalitats principals:
1. Modalitat fornera: la mocadorà
- Dirigida als forns de la ciutat que elaboren els tradicionals dolços de massapà del Nou d’Octubre.
- Es valorarà la qualitat, l’arrelament i la presentació dels dolços.
- Premis: 1r premi 500 €, 2n premi 300 €, 3r premi 100 €.
- El tast de mocadorà es farà el 8 d’octubre a la Casa de la Cultura d’Alzira a les 10:30 h.
2. Modalitat de cartes d’amor a Alzira
- Oberta a tota la ciutadania.
- Les cartes han de ser d’una extensió màxima d’un full, en valencià, i transmetre estima i arrelament per la ciutat.
- Premis: 1r premi 300 €, 2n premi 100 €.
3. Modalitat de dibuix i pintura
- Dirigida a adults i infants, que podran expressar el seu amor per Alzira.
- Es valorarà la tècnica, la creativitat i l’ús correcte del valencià.
- Premis: Adult: 1r 200 €, 2n 100 € | Infantil: 1r 200 €, 2n 100 €.
Termini de participació: fins al 1 d’octubre. Les instàncies es poden presentar a la seu electrònica o al registre d’entrada de l’Ajuntament.
El regidor de Cultura, Israel Pérez, destaca que aquesta iniciativa busca celebrar el Nou d’Octubre i el dia dels enamorats, fomentant la tradició de la mocadorà i l’ús del valencià. L’alcalde, Alfons Domínguez, afegeix que es tracta d’una manera de reforçar la identitat local i l’estima per Alzira, implicant forns, pastisseries i tota la ciutadania.