AVA-ASAJA acusa la UE de “sacrificar el sector porcí” després dels aranzels anunciats per la Xina

AVA-ASAJA acusa la UE de “sacrificar el sector porcí” davant dels aranzels temporals anunciats per la Xina
El porcí, clau a la Comunitat Valenciana, podria patir greus conseqüències per represàlies comercials
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha acusat a la Unió Europea de “sacrificar al sector porcí” després que el Ministeri de Comerç de la Xina haja anunciat que, a partir del dimecres, aplicarà aranzels temporals de fins al 62,4% a productes derivats del porc com a represàlia pels impostos que Brussel·les va imposar en 2024 als vehicles elèctrics xinesos.
Segons l’organització agrària, una vegada més les institucions comunitàries han posat per davant els interessos d’altres sectors industrials, en este cas l’automoció, en detriment de la producció agroalimentària.
El porcí és el sector ramader més important de la Comunitat Valenciana, ja que representa entre el 60 i el 65% del valor total de la producció ramadera, amb especial concentració a la província de Castelló. En 2024, Espanya va exportar a la Xina prop de 540.000 tones de carn de porc per un valor superior als 1.097 milions d’euros, gran part d’elles a través del Port de València.
Cristóbal Aguado, president d’AVA-ASAJA, ha advertit que esta decisió “asfixiarà al sector agrícola europeu i valencià” i ha recordat que acords com el de Mercosur també poden agreujar la situació, generant un mercat “més inestable” i sense mesures de suport per a agricultors i ramaders davant la competència deslleial i la falta de reciprocitat.