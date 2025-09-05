Desarticulada una organització criminal dedicada a la compravenda fraudulenta de vehicles

La trama internacional de vehicles de luxe queda al descobert
Set persones implicades en una estafa superior als 250.000 euros
La Guàrdia Civil ha detingut 2 persones i investigat altres 5 en el marc de l’operació “COCRIS”, desenvolupada per la Comandància de Ciudad Real.
L’organització es dedicava a la compra fraudulenta de vehicles d’alta gamma i marques premium, que posteriorment eren exportats i venuts en països de la Unió Europea. El valor estimat supera els 250.000 euros.
Operació en tres fases
La investigació es va iniciar a finals de 2022 arran d’una estafa per impagament de combustible en Puerto Lápice (Ciudad Real), que va destapar una trama de falsificació documental i usurpació d’identitat per aconseguir crèdits fraudulents i adquirir turismes de luxe.
- En la primera fase (setembre de 2023) es van investigar tres persones i recuperar un vehicle sostret a Itàlia.
- En la segona fase (febrer de 2025) es va identificar i investigar altres implicats responsables de la documentació falsa.
- En la tercera fase (estiu de 2025) es va descobrir l’estructura empresarial de la trama, amb seu a València i connexions a França, que permetia la re-matriculació i venda dels vehicles a tercers.
Col·laboració internacional
L’operació ha comptat amb la col·laboració d’INTERPOL, l’Oficina SIRENE, la Gendarmeria francesa, els Carabinieri italians i els CCPA, així com empreses de seguretat privades especialitzades en recuperació internacional de vehicles.
S’han localitzat i notificat diversos cotxes venuts a l’estranger: sis a França i un a Bèlgica.
Resultat final
La Guàrdia Civil ha aconseguit desarticular l’organització criminal, detindre els seus principals membres i investigar altres col·laboradors, imputats per delictes d’estafa, falsificació documental, usurpació d’identitat, receptació i pertinença a organització criminal.