GESL@N TPV, la manera més fàcil de controlar el teu comerç

GESL@N TPV: gestiona vendes, estoc i torns de manera fàcil i eficient

Control total del teu comerç amb informes en temps real, suport personalitzat i actualitzacions gratuïtes

Vols portar la teua botiga al següent nivell? Encara gestiones vendes i estoc de manera manual? És moment de fer un pas endavant!

Amb GesL@n TPV pots gestionar vendes, estoc, torns i magatzem de forma ràpida, senzilla i eficient. Més control, més eficiència i, sobretot, més resultats per al teu negoci.

  • Gestió de vendes i cobraments
  • Control d’estoc i magatzem
  • Administració de torns i personal
  • Informes i estadístiques en temps real

Tot en un únic programa intuïtiu i adaptat a les necessitats del teu comerç.
A més, amb GPS Informatics tens la tranquil·litat d’un servei informàtic a mida, amb instal·lació i formació gratuïtes, suport tècnic personalitzat i actualitzacions periòdiques.

Modernitza el teu negoci i trau-li el màxim rendiment amb GesL@n TPV.
 Telefona’ns al 962 534 068 i informa’t sense compromís!

