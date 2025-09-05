La Generalitat incrementa en 174 milions d’euros les ajudes per vehicles sinistrats en la DANA

La Generalitat augmenta en 174 milions d’euros les ajudes per a vehicles sinistrats durant la DANA
Pagament automàtic, noves quanties i període extraordinari de sol·licitud del 1 al 22 d’octubre
El Consell ha aprovat un decret pel qual s’incrementen en 174 milions d’euros les ajudes destinades a compensar la pèrdua de vehicles sinistrats durant la DANA del 29 d’octubre de 2024.
Novetats principals
- Increment automàtic: l’Agència Tributària Valenciana (ATV) tramitarà l’augment sense necessitat que els beneficiaris el sol·liciten.
- Pagament: es realitzarà per transferència a la mateixa compte bancària on es va abonar la ajuda inicial.
- Renúncia: hi haurà un termini de 5 dies hàbils des de la publicació en el DOGV per renunciar a l’increment.
Noves quanties màximes
Les ajudes es doblen respecte a les inicials, amb importacions totals que oscil·len segons el tipus de vehicle:
- Ciclomotors: 500 €
- Turismes: 4.000 €
- Turismes adaptats a persones amb mobilitat reduïda: 5.000 €
- Camions de gran tonelatge: 18.000 €
- Maquinària agrícola i d’obra: 16.000 €
- Autobusos i autocars: 30.000 €
- Es contemplen més de 40 tipologies de vehicles.
Nou termini de sol·licituds
S’obre un nou període extraordinari per a aquells que no sol·licitaren les ajudes en convocatòries anteriors o per a vehicles distints dels ja declarats, del 1 al 22 d’octubre de 2025.
L’increment respon al caràcter catastròfic i excepcional de la DANA i a la magnitud dels danys detectats, amb l’objectiu d’aproximar-se al màxim a la reparació de les conseqüències econòmiques i reforçar la recuperació socioeconòmica de les zones afectades.