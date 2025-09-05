La Muixeranga de Sueca commemora el seu 20é aniversari

La Muixeranga de Sueca celebra el seu 20é aniversari amb un any d’activitats commemoratives
Exposició a la sala Els Porxets repassa dues dècades d’història i tradició muixeranguera
Sueca commemora el 20é aniversari de la recuperació de la Muixeranga de la població. Per a celebrar aquesta fita tan important, la colla ha preparat un calendari ple d’activitats, amb un acte destacat cada mes de l’any.
La història recent de la muixeranga de Sueca es remunta a la nit de Nadal de 2005, quan un grup d’amics vinculats al Casal Jaume I, amb la col·laboració d’altres colles muixerangueres del territori, van decidir recuperar una tradició que havia estat present antigament però que havia desaparegut amb el pas del temps.
Aquella primera actuació a la plaça de l’Ajuntament va marcar l’inici d’un camí que, vint anys després, continua més viu que mai.
Per rememorar aquesta trajectòria, la colla ha organitzat una exposició commemorativa a la sala Els Porxets, inaugurada a les 19 hores.
L’exposició ofereix un recorregut complet des d’aquella primera nit fins a l’actualitat, amb material que reflecteix l’esforç i la dedicació de centenars de persones al llarg de dues dècades. Entre els continguts es poden trobar arxius històrics, un ampli repàs fotogràfic i fins i tot material audiovisual inèdit cedit expressament per a l’ocasió.
L’objectiu, expliquen els membres de la muixeranga, no és només mostrar la seua història, sinó també apropar aquesta tradició a totes les generacions i donar a conéixer el paper fonamental que té en la cultura i la identitat del poble.
Aquesta exposició estarà oberta al públic fins al pròxim 14 de setembre i animen a tots els que estimen la cultura valenciana a visitar-la.