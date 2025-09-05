Sueca tanca la primera setmana de la seua Fira i Festes 2025

Sueca arriba a l’equador de la seua Fira i Festes amb diverses activitats que posen els col·lectius socials i culturals en el centre.
Unes festes marcades enguany per la complicada situació econòmica de l’Ajuntament de Sueca, que ha obligat a reduir-ne la partida pressupostària
Tot i això, la programació ha incorporat novetats, com la recuperació de l’Espiga Rock o la celebració del primer Dia de la Xicalla, que va reunir una vintena d’associacions a les portes del Casal Jove
Els diferents clubs i associacions de Sueca també posaven en valor la iniciativa, que des de la regidoria asseguren voler repetir en futures ocassions.
Este esperit participatiu és, segons asseguren des de l’àrea de Festes, el que es perseguia amb els ajustos que s’han hagut de realitzar en les festes.
El dia gran arriba el 8 de setembre amb la festivitat de la Mare de Déu de Sales, i les festes conclouran el diumenge 14 amb la celebració del 64 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca i la Cavalcada de l’Arròs.