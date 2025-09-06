Barrachina demana al Govern central més controls davant l’acord UE-Mercosur

El conseller reclama clàusules “espill” i controls extraordinaris en frontera per a garantir la seguretat alimentària
Barrachina proposa un fons compensatori per als sectors més vulnerables com l’arròs, el suc i la carn
Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca,
Segons ha informat la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, el conseller Miguel Barrachina ha advertit de les possibles conseqüències que podria tindre l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur sobre el sector primari valencià. El titular d’Agricultura considera que aquest tractat pot generar una situació de competència deslleial per a l’agricultura i la ramaderia locals.
Barrachina reclama al Govern espanyol que impulse controls extraordinaris en frontera, que s’apliquen les anomenades clàusules “espill” –perquè les condicions exigides a les importacions siguen les mateixes que a la producció europea– i que es revise a fons el sistema d’autoritzacions de productes fitosanitaris.
Segons el conseller, “la seguretat alimentària i la prevenció davant plagues i malalties” són aspectes que han de quedar garantits abans de la ratificació de l’acord. També adverteix que molts productes cultivats a la zona Mercosur utilitzen fitosanitaris prohibits a la UE o amb límits de residus més flexibles, la qual cosa podria afectar directament la competitivitat dels productors valencians.
La Conselleria assenyala que Barrachina ha proposat la creació d’un fons compensatori destinat a sectors especialment vulnerables, com ara l’arròs, el suc o la carn. A més, insta l’Executiu central a elaborar un estudi d’impacte detallat sobre l’efecte d’aquest acord en el sector primari valencià abans que s’aprove de manera definitiva.